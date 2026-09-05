Gorakhpur News: गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पांच किलो चरस के साथ दो महिलाओं समेत तीन गिरफ्तार

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आरोपियों की पहचान बिहार के पूर्वी चंपारण निवासी रूमा देवी, मिश्र कुमार व उसकी पत्नी संगीता कुमारी के रूप में हुई है। शुक्रवार को डीआरआई की ओर से तस्करी की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर तीनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।डीआरआई से मिली जानकारी के मुताबिक, मुखबिर की सूचना पर गोरखपुर की टीम ने बृहस्पतिवार की देर रात गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर टीमें लगा दी गई। बिहार के सुगौली से पंजाब के लुधियाना जाने वाली अमरनाथ एक्सप्रेस जैसे ही स्टेशन पर पहुंची, टीम ने स्लीपर कोच में जांच शुरू कर दी। संदिग्ध मिले तीन यात्रियों की जांच की गई।तलाशी के दौरान, दोनों महिलाओं के पास से कुल 5.88 किलोग्राम काला पदार्थ बरामद किया गया, जिसे उन्होंने अपनी घुटने पर पैड (नी-कैप) में लपेटकर रखा था। बरामद पदार्थ की फील्ड टेस्टिंग किट से जांच करने पर वह चरस निकला। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बरामद चरस की कीमत लगभग पांच करोड़ रुपये है। टीम ने एनडीपीएस एक्ट के तहत चरस को जब्त कर लिया। गिरफ्तार तीनों आरोपियों गिरफ्तार कर लिया। टीम अब पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी है।