Gorakhpur News: महिला के गहने उड़ाने के तीन आरोपी पकड़े
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:35 AM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:35 AM IST
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गोरखपुर। ई-रिक्शा में सवारी बनकर बैठने वाले जालसाजों ने बुजुर्ग महिला को बातचीत में उलझाकर उनके सोने के गहने चोरी कर लिए थे। कैंट थाना पुलिस ने विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज की मदद से घटना में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर चोरी के दो कान के टप्स और एक अंगूठी बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राजघाट थाना क्षेत्र के बरफखाना निवासी राजेश डोम, शक्ति डोम और गोलू डोम के रूप में हुई है। ब्यूरो
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