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संघ से जुड़े स्वयंसेवकों के मुताबिक, पहले प्रदेश में छह प्रांत प्रचारक होते थे। अब इस बदलाव के बाद पूरे सूबे में एक प्रदेश प्रचारक होगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर एक क्षेत्र बनाया जाएगा। इस नए क्षेत्र का एक क्षेत्र प्रचारक होगा। प्रदेश में पहले छह प्रांत थे, जिन्हें अब 10 संभागों में बदल दिया गया है। प्रत्येक संभाग पर एक प्रचारक तैनात किया जाएगा। यह पुनर्गठन संघ की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।गोरखपुर संभाग का नया स्वरूपसंघ से जुड़े स्वयंसेवकों के अनुसार, गोरखपुर संभाग में अब सात जिले शामिल होंगे। इनमें गोरखपुर मंडल के चार जिले गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज और कुशीनगर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, संतकबीरनगर, बस्ती और सिद्धार्थनगर भी इस संभाग का हिस्सा होंगे। पहले गोरक्ष प्रांत में 10 जिले हुआ करते थे, जिसकी जिम्मेदारी प्रांत प्रचारक की थी। अब गोरखपुर संभाग का कार्यभार संभाग संचालक देखेंगे।सांगठनिक बदलाव की पृष्ठभूमिसंघ के लोगों ने बताया कि इस तरह के सांगठनिक बदलाव नियमित प्रक्रिया का हिस्सा हैं। ये परिवर्तन आमतौर पर हर 10 से 12 साल में किए जाते हैं। पहले स्वयंसेवक गणवेश में हाफ पैंट पहनते थे। गणवेश में बदलाव के बाद अब स्वयंसेवक फुल पैंट पहनने लगे हैं। यह गणवेश परिवर्तन भी संघ के आंतरिक सुधारों का एक उदाहरण है।