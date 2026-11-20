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गोरखपुर। रेलवे डेयरी कॉलोनी में छठ पूजा के दौरान बंद पड़े दो आवासों को चोरों ने निशाना बनाया। एक आवास में 17 नवंबर की रात चोरी हुई, जबकि दूसरे में 18 नवंबर की दोपहर वारदात हुई। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संगठन के यूथ अध्यक्ष देवेश सिंह के घर से 1.30 लाख रुपये नकद और करीब तीन लाख रुपये के आभूषण चोरी हुए। रेलकर्मी रामश्रय यादव के आवास से 10 हजार रुपये नकद और आभूषण गायब मिले। थाना प्रभारी अंजय सिंह ने बताया कि पीड़ितों की तहरीर पर मामले की जांच चल रही है।