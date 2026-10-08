Gorakhpur News: इंजीनियर के घर 15 दिन से चोरी, दो युवतियां गिरफ्तार
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:57 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:57 AM IST
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गोरखपुर। रेलवे स्टेडियम कॉलोनी में रहने वाले रेलवे इंजीनियर के घर करीब 15 दिनों से लगातार रुपये और सामान चोरी होने का बुधवार को कैंट थाना पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने इंजीनियर के आवास के आउटहाउस में रहने वाली कुशीनगर और महराजगंज जिले की दो युवतियों समेत एक किशोरी को पकड़ा है। महराजगंज की युवती और किशोरी सगी बहनें हैं, जबकि तीसरी युवती कुशीनगर की रहने वाली है। तीनों एक ही परिसर के आउटहाउस में रहती थीं। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का मोबाइल और मकान से चुराया गया सोने का झाला बरामद किया है।
रेलवे इंजीनियर के घर से करीब 15 दिनों से लगातार दो से पांच हजार रुपये गायब हो रहे थे। परिवार को शुरुआत में चोरी की जानकारी नहीं हो सकी। करीब एक सप्ताह पहले इंजीनियर की पत्नी के कान का सोने का झाला भी गायब हो गया। रुपये और सामान लगातार गायब होने पर परिवार ने कैंट पुलिस को सूचना दी।
जांच के दौरान पुलिस का शक आवास के आउटहाउस में रहने वाली तीनों पर गया। पूछताछ में तीनों ने मौका देखकर घर से रुपये और सामान चोरी करने की बात स्वीकार की। पुलिस के मुताबिक, चोरी की रकम से एक युवती ने मोबाइल फोन भी खरीदा था। प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट जितेंद्र सिंह ने बताया कि तीनों की भूमिका पहले से तय रहती थी।
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इंजीनियर की पत्नी के कमरे से बाहर निकलते ही किशोरी निगरानी करती थी। दूसरी युवती गेट के पास रहती थी, जबकि तीसरी कमरे में जाकर रुपये और सामान निकालती थी। चोरी करने के बाद तीनों वापस उसी आउटहाउस में लौट जाती थीं। पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए दोनों युवतियों को गिरफ्तार कर लिया। दोपहर बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। वहीं, नाबालिग किशोरी को बालिका सुधार गृह भेजा गया है। पुलिस ने बरामद चोरी के सामान को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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रेलवे इंजीनियर के घर से करीब 15 दिनों से लगातार दो से पांच हजार रुपये गायब हो रहे थे। परिवार को शुरुआत में चोरी की जानकारी नहीं हो सकी। करीब एक सप्ताह पहले इंजीनियर की पत्नी के कान का सोने का झाला भी गायब हो गया। रुपये और सामान लगातार गायब होने पर परिवार ने कैंट पुलिस को सूचना दी।
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जांच के दौरान पुलिस का शक आवास के आउटहाउस में रहने वाली तीनों पर गया। पूछताछ में तीनों ने मौका देखकर घर से रुपये और सामान चोरी करने की बात स्वीकार की। पुलिस के मुताबिक, चोरी की रकम से एक युवती ने मोबाइल फोन भी खरीदा था। प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट जितेंद्र सिंह ने बताया कि तीनों की भूमिका पहले से तय रहती थी।
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इंजीनियर की पत्नी के कमरे से बाहर निकलते ही किशोरी निगरानी करती थी। दूसरी युवती गेट के पास रहती थी, जबकि तीसरी कमरे में जाकर रुपये और सामान निकालती थी। चोरी करने के बाद तीनों वापस उसी आउटहाउस में लौट जाती थीं। पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए दोनों युवतियों को गिरफ्तार कर लिया। दोपहर बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। वहीं, नाबालिग किशोरी को बालिका सुधार गृह भेजा गया है। पुलिस ने बरामद चोरी के सामान को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।