Gorakhpur News: रामचरितमानस की महिमा वही, स्वरूप नया...कीमत आधी कर रहा गीता प्रेस

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- वजन एक किलो से अधिक होगा कम, आकार भी होगा छोटा- पहले चरण में प्रकाशित होंगी करीब तीन हजार प्रतियां- गीताप्रेस की शाखाओं के साथ अयोध्या, नेपाल, प्रयागराज, हरिद्वार और वाराणसी समेत प्रमुख धार्मिक स्थलों पर होगा वितरणगोरखपुर। गीताप्रेस में आर्ट पेपर पर प्रकाशित होने वाले रामचरितमानस को अब नए कलेवर में तैयार किया जा रहा है। इसका आकार छोटा करने के साथ वजन भी एक किलो से अधिक कम किया जाएगा। खास बात यह है कि नया प्रकाशित होने वाला यह ग्रंथ आधी कीमत पर उपलब्ध होगा। पहले जहां इसकी कीमत 1,600 रुपये थी, वहीं नए संस्करण को 800 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि पुराना संस्करण भी उपलब्ध रहेगा।गीताप्रेस के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, पहले चरण में इसकी करीब तीन हजार प्रतियां प्रकाशित की जाएंगी। आर्ट पेपर पर प्रकाशित इस रामचरितमानस का लोकार्पण जून 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान किया था। अपनी आकर्षक छपाई और विशेष कलेवर के कारण यह ग्रंथ पाठकों के बीच खास पहचान रखता है। वर्तमान में इसका वजन करीब साढ़े तीन किलो है। नए संस्करण में इसका वजन एक किलो से अधिक कम करने की योजना है। मंत्रों का व ग्रंथ का आकार छोटा होने से इसे रखने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी आसानी होगी।नए संस्करण को आज की युवा पीढ़ी यानी जेन जी और जेन अल्फा की पसंद को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को रामचरितमानस से जोड़ना और इसके प्रति आकर्षण बढ़ाना है। प्रकाशन के बाद इसकी प्रतियां गीता प्रेस की विभिन्न शाखाओं के साथ ही अयोध्या, नेपाल, प्रयागराज, हरिद्वार और वाराणसी समेत प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भेजी जाएंगी, ताकि देश के अलग-अलग हिस्सों में श्रद्धालुओं और पाठकों को यह आसानी से उपलब्ध हो सके।आर्ट पेपर वाले रामचरितमानस के संस्करण को नए कलेवर में तैयार किया जा रहा है। इसका आकार और वजन कम करने के साथ कीमत भी आधी कर दी गई है। अब यह 800 रुपये में उपलब्ध होगा। प्रकाशन के बाद इसे गीता प्रेस की शाखाओं के अलावा प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भी भेजा जाएगा।- देवी दयाल अग्रवाल, ट्रस्टी, गीताप्रेस