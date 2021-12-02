Gorakhpur News: घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीगुलरिहा। थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। किशोरी के शोर मचाने पर परिवार के लोग और ग्रामीण जुट गए। इस दौरान आरोपी मौके से भाग गया। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने मंगलवार की रात उसे टिकरिया जंगल के पास से गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।किशोरी के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि नौ नवंबर की रात करीब तीन बजे प्रदीप यादव घर में घुस आया। आरोप है कि उसने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने शोर मचाया तो घर के लोग और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। भीड़ और अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी वहां से भाग निकला।परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी की तलाश में जुट गई। मंगलवार की रात पुलिस ने उसे टिकरिया जंगल के पास से गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक जेपी पाल ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।