Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   The police apprehended the accused near the Tikariya forest.

Gorakhpur News: घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

Thu, 12 Nov 2026 02:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Thu, 12 Nov 2026 02:41 AM IST
विज्ञापन
The police apprehended the accused near the Tikariya forest.
- टिकरिया जंगल के पास से पुलिस ने आरोपी को दबोचा
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
गुलरिहा। थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। किशोरी के शोर मचाने पर परिवार के लोग और ग्रामीण जुट गए। इस दौरान आरोपी मौके से भाग गया। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने मंगलवार की रात उसे टिकरिया जंगल के पास से गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
किशोरी के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि नौ नवंबर की रात करीब तीन बजे प्रदीप यादव घर में घुस आया। आरोप है कि उसने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने शोर मचाया तो घर के लोग और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। भीड़ और अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी वहां से भाग निकला।
विज्ञापन

परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी की तलाश में जुट गई। मंगलवार की रात पुलिस ने उसे टिकरिया जंगल के पास से गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक जेपी पाल ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed