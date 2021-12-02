Gorakhpur News: ऑटो में मिला चालक का शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा

विज्ञापन

करमौरा गांव के राजी टोला निवासी रामू ओझा (40) टेंपो चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। ग्रामीणों के मुताबिक, वह शराब पीने का आदी था। इसी बात को लेकर पत्नी से अक्सर विवाद होता था। पत्नी दो बेटों के साथ काफी समय से मायके में रह रही थी। बुधवार सुबह पीपल के पेड़ के पास खड़े टेंपो में उसका शव मिला। थाना प्रभारी जेपी पाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।