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Gorakhpur News: बीआरडी मेडिकल कॉलेज की पैरामेडिकल छात्रा ने फंदे से लटककर दी जान

Wed, 11 Nov 2026 02:15 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:15 AM IST
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The student was from Basti; she lived in a rented room in the Chiluatal area.
बस्ती की रहने वाली थी छात्रा, चिलुआताल इलाके में किराये का कमरा लेकर रहती थी
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दीवाली की छुट्टी में गई थी घर, मंगलवार को ही लौटी है, पुलिस कर रही मामले की जांच

गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल ओटी टेक्निशियन की द्वितीय वर्ष की छात्रा ने मंगलवार रात कमरे में दुपट्टे का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छात्रा की पहचान बस्ती के जैतापुर निवासी जितेंद्र कुमार सिंह की 21 वर्षीय बेटी आशी सिंह के रूप में हुई। वह बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ओटी टेक्निशियन की पढ़ाई कर रही थी।

मूलरूप से बस्ती के पैकवालिया थाना क्षेत्र के जैतापुर निवासी जितेंद्र बहादुर सिंह की बेटी आशी सिंह (28) चिलुआताल के फतेपुर में किराए का कमरा लेकर रहती थी। दीवाली की छुट्टी घर गई थी। मंगलवार को घर से लौटी थी। बताया जा रहा है कि रात उसकी एक युवक से फोन पर बातचीत हो रही थी। इसी दौरान दोनों के बीच बहस हो गई और फोन कट गया। इसके बाद युवक ने अपनी एक परिचित युवती को फोन कर आशी के कमरे पर जाने को कहा। जब युवती कमरे पर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो एक युवक की मदद से दरवाजा तोड़ा गया। अंदर आशी का शव पंखे की कुंडी से दुपट्टे के फंदे के सहारे लटकता मिला। उसे उतारकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। सीओ कैंपियरगंज अनुराग सिंह का कहना है कि युवती ने किन हालात में खुदकुशी की है इसकी जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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