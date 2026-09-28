Gorakhpur News: काव्यांकूर के मंच पर गूंजे कविता और शायरी के सुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Mon, 28 Sep 2026 03:02 AM IST
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गोरखपुर। छात्रसंघ चौराहा स्थित एक रेस्टोरेंट में इंडिया पोएट्री हाउस की ओर से काव्यांकूर ओपन माइक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 80 से अधिक रचनाकारों ने कविता, शायरी और अन्य रचनात्मक प्रस्तुतियों के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई।
मंच पर युवा और अनुभवी रचनाकारों ने प्रेम, जीवन, सामाजिक सरोकार और समसामयिक विषयों पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीं। अलग-अलग अंदाज में पेश की गई कविताओं और शायरी को श्रोताओं ने सराहा। इंडिया पोएट्री हाउस के संस्थापक अंकुर मौर्य ने कहा कि कविता भावनाओं और विचारों को लोगों तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है। काव्यांकूर का उद्देश्य नए रचनाकारों को अपनी बात रखने के लिए मंच उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम का संचालन कौशल पांडेय और अमर हिंदुस्तानी ने किया। इस दौरान कवयित्री डाॅ.चेतना पांडेय, प्रणव द्विवेदी, आशीष उपाध्याय, रोहन मिश्रा, वसुंधरा वर्मा वासु सहित कई साहित्यप्रेमी और रचनाकार मौजूद रहे।
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मंच पर युवा और अनुभवी रचनाकारों ने प्रेम, जीवन, सामाजिक सरोकार और समसामयिक विषयों पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीं। अलग-अलग अंदाज में पेश की गई कविताओं और शायरी को श्रोताओं ने सराहा। इंडिया पोएट्री हाउस के संस्थापक अंकुर मौर्य ने कहा कि कविता भावनाओं और विचारों को लोगों तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है। काव्यांकूर का उद्देश्य नए रचनाकारों को अपनी बात रखने के लिए मंच उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम का संचालन कौशल पांडेय और अमर हिंदुस्तानी ने किया। इस दौरान कवयित्री डाॅ.चेतना पांडेय, प्रणव द्विवेदी, आशीष उपाध्याय, रोहन मिश्रा, वसुंधरा वर्मा वासु सहित कई साहित्यप्रेमी और रचनाकार मौजूद रहे।
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