Gorakhpur News: काव्यांकूर के मंच पर गूंजे कविता और शायरी के सुर

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मंच पर युवा और अनुभवी रचनाकारों ने प्रेम, जीवन, सामाजिक सरोकार और समसामयिक विषयों पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीं। अलग-अलग अंदाज में पेश की गई कविताओं और शायरी को श्रोताओं ने सराहा। इंडिया पोएट्री हाउस के संस्थापक अंकुर मौर्य ने कहा कि कविता भावनाओं और विचारों को लोगों तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है। काव्यांकूर का उद्देश्य नए रचनाकारों को अपनी बात रखने के लिए मंच उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम का संचालन कौशल पांडेय और अमर हिंदुस्तानी ने किया। इस दौरान कवयित्री डाॅ.चेतना पांडेय, प्रणव द्विवेदी, आशीष उपाध्याय, रोहन मिश्रा, वसुंधरा वर्मा वासु सहित कई साहित्यप्रेमी और रचनाकार मौजूद रहे।