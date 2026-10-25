Gorakhpur News: मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांचें, छूट गया है तो जुड़वाएं

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गोरखपुर। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिया कि मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम दर्ज होने से छूट गए हैं अथवा किसी कारणवश कट गए हैं, उनकी जांच कराई जाए। बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर ऐसे मतदाताओं से संपर्क करें और नाम सूची में शामिल नहीं होने या कटने की वजह का पता लगाएं। उन्होंने पात्र मतदाताओं का नाम सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।डीएम ने मतदाताओं से भी अपील की कि वे जागरूक नागरिक बनें और मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें। केवल मतदान के दिन वोट डालने की तैयारी करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होना भी जरूरी है। कहा कि बीएलओ अपने क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करें और सूची में नाम की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करें। डीएम ने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) को अभियान की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए।बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम वित्त जय प्रकाश, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मुकुल खंडेलवाल, ईआरओ एवं एसडीएम सदर ज्ञान प्रताप सिंह, ईआरओ एवं एसीएम पवन कुमार जायसवाल, ईआरओ एवं अपर एसडीएम सदर सुदीप तिवारी सहित अन्य ईआरओ और एईआरओ मौजूद रहे।