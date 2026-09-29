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Gorakhpur News: सीएम ने दिलाई पर्यावरण संरक्षण और यातायात नियमों के पालन की शपथ

Tue, 29 Sep 2026 02:58 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:58 AM IST
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The CM administered the oath for environmental conservation and adherence to traffic rules.
गोरखपुर। समारोह में उस समय माहौल गंभीर और संकल्प से भरा नजर आया, जब मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों को पर्यावरण संरक्षण और यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई। सभागार में मौजूद बच्चों के साथ उनके अभिभावक, शिक्षक और अतिथि भी अपनी जगह पर खड़े हो गए। सभी ने मुख्यमंत्री के साथ शपथ के शब्दों को दोहराते हुए पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया।
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मुख्यमंत्री ने बच्चों से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। साथ ही सड़क पर चलते समय यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने तथा दूसरों को भी नियमों के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। शपथ के दौरान बच्चों में खास उत्साह नजर आया। मुख्यमंत्री की ओर से बोले गए प्रत्येक वाक्य को बच्चों ने दोहराया। उनके साथ मौजूद अभिभावक और शिक्षक भी शपथ में शामिल हुए। सभागार में एक साथ उठे संकल्प के स्वर ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया।
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शिक्षकों और अभिभावकों ने कहा कि बच्चों को छोटी उम्र से ही पर्यावरण और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना जरूरी है। बच्चे खुद नियमों का पालन करेंगे तो इसका प्रभाव परिवार और समाज पर भी पड़ेगा। समारोह में मौजूद अतिथियों ने भी बच्चों के साथ शपथ लेकर उन्हें इन संकल्पों को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। शपथ के बाद बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण और यातायात नियमों का पालन करने के संकल्प को दोहराया। समारोह का यह क्षण बच्चों के साथ बड़ों के लिए भी जिम्मेदारी का संदेश दे गया।
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