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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   The city ground to a halt following two hours of rain, with traffic jams at major intersections.

Gorakhpur News: दो घंटे की बारिश में शहर की रफ्तार थमी, प्रमुख चौराहों पर लगा जाम

Sun, 27 Sep 2026 02:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:55 AM IST
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The city ground to a halt following two hours of rain, with traffic jams at major intersections.
गोरखपुर। शनिवार शाम करीब तीन घंटे हुई बारिश ने शहर की यातायात व्यवस्था बिगाड़ दी। बारिश के दौरान प्रमुख चौराहों और मार्गों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। पैडलेगंज, मोहद्दीपुर, गोलघर, गोरखनाथ ओवरब्रिज और धर्मशाला समेत कई स्थानों पर लंबा जाम लग गया। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
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बारिश शुरू होते ही सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो गई। शाम को जब बारिश की रफ्तार कम हुई तो जगह-जगह जलभराव और धीमी गति से चल रहे वाहनों के कारण यातायात का दबाव बढ़ता गया। देखते ही देखते प्रमुख चौराहों पर वाहनों की कतार लग गई। पैडलेगंज और मोहद्दीपुर में वाहनों की गति बेहद धीमी रही। गोलघर और धर्मशाला क्षेत्र में भी जाम का असर आसपास की सड़कों तक पहुंच गया। गोरखनाथ ओवरब्रिज के आसपास भी वाहनों की लंबी कतार देखी गई। बारिश के बीच जाम में फंसे लोगों को निकलने में काफी समय लगा। कई दोपहिया वाहन चालक भीगते हुए आगे बढ़ने को मजबूर हुए। यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस ने प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की। जवानों ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को व्यवस्थित तरीके से निकालने का प्रयास किया। देर शाम तक कई स्थानों पर यातायात का दबाव बना रहा।
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