Gorakhpur News: दो घंटे की बारिश में शहर की रफ्तार थमी, प्रमुख चौराहों पर लगा जाम

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बारिश शुरू होते ही सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो गई। शाम को जब बारिश की रफ्तार कम हुई तो जगह-जगह जलभराव और धीमी गति से चल रहे वाहनों के कारण यातायात का दबाव बढ़ता गया। देखते ही देखते प्रमुख चौराहों पर वाहनों की कतार लग गई। पैडलेगंज और मोहद्दीपुर में वाहनों की गति बेहद धीमी रही। गोलघर और धर्मशाला क्षेत्र में भी जाम का असर आसपास की सड़कों तक पहुंच गया। गोरखनाथ ओवरब्रिज के आसपास भी वाहनों की लंबी कतार देखी गई। बारिश के बीच जाम में फंसे लोगों को निकलने में काफी समय लगा। कई दोपहिया वाहन चालक भीगते हुए आगे बढ़ने को मजबूर हुए। यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस ने प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की। जवानों ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को व्यवस्थित तरीके से निकालने का प्रयास किया। देर शाम तक कई स्थानों पर यातायात का दबाव बना रहा।