फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   The bank will provide financial assistance of one lakh rupees to the nominee upon the account holder's death.

Gorakhpur News: खाताधारक की मौत पर नामिनी को बैंक देगा एक लाख की मदद

Mon, 07 Sep 2026 02:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:19 AM IST
विज्ञापन
The bank will provide financial assistance of one lakh rupees to the nominee upon the account holder's death.
गोरखपुर। दी एनई एंड ईसी रेलवे एंम्पलाइज मल्टी स्टेट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से जुड़े रेलकर्मियों के निधन पर नामिनी को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद बैंक करेगा। महिला खाताधारकों को बैंक की विभिन्न जमा योजनाओं पर सामान्य दर से 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। इसके साथ ही बैंक करीब 45 हजार कर्मचारियों और उनके पाल्यों का 15 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा भी कराएगा।
विज्ञापन

रविवार को रेलवे प्रेक्षागृह में हुई बैंक की 105वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में ये अहम निर्णय लिए गए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैंक के सभापति राजेश कुमार सिंह ने
विज्ञापन

बताया कि अब बैंक के हर बचत खाताधारक की मृत्यु होने पर उसके नामिनी को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। अब बैंक के हर बचत खाताधारक की मौत होने पर उसके नामिनी को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। पहले यह सुविधा ऐसे अंशधारकों तक सीमित थी, जिनका बचत खाता भी बैंक में संचालित था। बैंक निशुल्क सदस्यता और शून्य शेष पर खाता खोलने की सुविधा भी दे रहा है। महिला खाताधारकों को बैंक की विभिन्न जमा योजनाओं पर सामान्य दर से 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। विशेष परिस्थितियों में अंशधारकों को 20 लाख रुपये तक ऋण देने का भी प्रावधान है। ग्राहक राहत कोष के माध्यम से आकस्मिक मौत की स्थिति में निर्धारित शर्तों के तहत ऋण लेने वाले कर्मचारी के परिवार और जमानतदारों को भी राहत मिल रही है। बैठक में बैंक के कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ कुमार श्रीवास्तव ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सदन ने पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक को हुए 26.97 लाख रुपये के शुद्ध लाभ के निस्तारण को मंजूरी दी गई। लेखा-परीक्षित संतुलन पत्र और लाभ-हानि खाते का अनुमोदन किया गया। वर्ष 2026-27 के वार्षिक बजट को भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में बैठक में बैंक के निदेशक, अधिकारी, रेल अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन


संदीप सिंह चुने गए प्रबंध विभाग के निदेशक
बैठक में सर्वसम्मति से संदीप कुमार सिंह को प्रबंध विभाग का निदेशक और सन्री सिंह को कल्याण कोष समिति का सदस्य चुना गया। इस दौरान गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, इज्जतनगर, सोनपुर और समस्तीपुर कुल 193 डेलीगेट शामिल हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed