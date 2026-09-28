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Gorakhpur News: प्रशासन ने मंगाया परिजन का बैंक अकाउंट, चार-चार लाख की दी जाएगी मदद

Mon, 28 Sep 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Mon, 28 Sep 2026 03:00 AM IST
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The administration has sought the family members' bank account details; financial assistance of 4 lakh each will be provided.
गोरखपुर। जिले में शनिवार को हुई तेज बारिश ने भारी तबाही मचाई। कैंपियरगंज क्षेत्र में एक झोपड़ी पर पेड़ गिरने से उसके नीचे दबकर तीन लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं, गगहा थाना क्षेत्र के गजपुर बाजार में बाइक से जा रहे एक युवक पर पेड़ गिरने से उसकी भी दबकर मौत हो गई।
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प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजन को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। आपदा प्रबंधन कार्यालय के गौतम गुप्ता ने बताया कि मृतकों के परिजन से बैंक खाते का विवरण मंगा लिया गया है और सोमवार को सहायता राशि उनके खातों में भेज दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि आर्थिक मदद के लिए राहत पोर्टल पर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, लेकिन रविवार को ट्रेजरी बंद होने के कारण भुगतान नहीं हो सका।
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