Gorakhpur News: आरोपी ने बाइक में लगाई आग और कैंची से किया हमला

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गोरखपुर। शाहपुर थाना क्षेत्र के मोहनापुर मोहल्ले में बुधवार देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई। आरोपी समियुल्लाह अंसारी ने विरोध करने पर प्रदीप पर कैंची से हमला किया और उनके घर के बाहर खड़ी दो बाइकों में आग लगा दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भेजा। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी का शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया।मामला पिपरहवा में किराए के मकान में रहने वाले प्रदीप कुमार निषाद और आरोपी समियुल्लाह अंसारी के बीच करीब एक सप्ताह पुराने विवाद से जुड़ा हुआ है। बुधवार रात करीब दो बजे समियुल्लाह ने प्रदीप के दरवाजे पर खड़ी उनके भाई दिलीप की बुलेट और पल्सर बाइक की सीट में आग लगा दी। आगजनी में दोनों बाइकें जल गईं। प्रदीप ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने पूछताछ की तो आरोपी ने कैंची से उनके चेहरे पर हमला कर दिया। थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।