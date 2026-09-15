Gorakhpur News: कपड़ा कारोबारी पर 1.31 करोड़ रुपये लेने और धमकी देने का आरोप

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बिस्टौली खुर्द निवासी सत्यवान यादव ने एसएसपी को दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि शर्मा वस्त्रालय की दुकान छोटी होने के कारण उसके ऊपर का फ्लोर बढ़ाने के लिए चंद्रकेश व जितेंद्र ने रुपये मांगे थे। इसके बाद सत्यवान से 35 लाख, जयप्रकाश पांडेय से 19.25 लाख, अंगद यादव से 64 लाख और नरेंद्र यादव से 12.75 लाख रुपये अलग-अलग तिथियों में बैंक के माध्यम से लिए गए। इसके बदले शर्मा वस्त्रालय के नाम से चेक दिए गए और नौसड़ बाजार स्थित मकान बेचने की बात कही गई।तहरीर के मुताबिक, काफी समय बीतने के बाद भी न मकान दिया गया और न रुपये लौटाए गए। चेक बैंक में लगाने पर खाते में पर्याप्त रकम नहीं होने की जानकारी मिली। इसके बाद चारों लोग रुपये मांगने चंद्रकेश और जितेंद्र के घर पहुंचे तो गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई।आरोप है कि बाद में चंद्रकेश को बाहर भेज दिया गया और दुकान पर उसकी पत्नी व भतीजों को बैठा दिया गया। दोबारा रुपये मांगने पहुंचने पर जितेंद्र ने चंद्रकेश का फर्जी अपहरण कराने और सभी को प्राथमिकी दर्ज करा जेल भिजवाने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने बताया कि नरेंद्र यादव की पत्नी कैंसर से पीड़ित हैं, जिससे इलाज में भी काफी खर्च हो रहा है।एसपी दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।