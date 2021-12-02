Gorakhpur News: गोरखपुर, मेरठ व बनारस मंडल की टीमों ने सेमीफाइनल में बनाई जगह
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:42 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:42 AM IST
विज्ञापन
गोरखपुर। एमजी इंटर कॉलेज की मेजबानी में चल रही 70वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालयी बास्केटबॉल प्रतियोगिता के तीसरे दिन बुधवार को अलग-अलग आयु वर्गों में क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर गोरखपुर, मेरठ और वाराणसी की टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई।
अंडर-14 बालिका वर्ग में गोरखपुर ने लखनऊ को 21-8 से हराया। बनारस ने अलीगढ़ को 1-0 से शिकस्त दी। कस्तूरबा की टीम ने प्रयागराज को एकतरफा मुकाबले में 22-0 से पराजित किया, जबकि मेरठ ने आगरा को 19-12 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। अंडर-14 बालक वर्ग में बनारस ने अलीगढ़ को 21-7, मुरादाबाद ने लखनऊ को 15-11, मेरठ ने आगरा को 33-7 और गोरखपुर ने प्रयागराज को 28-14 से पराजित किया।
अंडर-17 बालिका वर्ग में मेरठ ने मुरादाबाद को 29-2, प्रयागराज ने मिर्जापुर को 24-1, गोरखपुर ने लखनऊ को 19-3 और बनारस ने आगरा को 22-4 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं अंडर-17 बालक वर्ग में गोरखपुर ने कानपुर को 40-5, बनारस ने अलीगढ़ को 36-10, मुरादाबाद ने लखनऊ को 20-16 और मेरठ ने आगरा को 33-22 से हराया। प्रतियोगिता के दौरान बस्ती के क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी राजेश कुमार सोनकर और पूर्व अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी दिलीप कुमार ने गोरखपुर और कानपुर मंडल की टीमों से परिचय प्राप्त किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
अंडर-14 बालिका वर्ग में गोरखपुर ने लखनऊ को 21-8 से हराया। बनारस ने अलीगढ़ को 1-0 से शिकस्त दी। कस्तूरबा की टीम ने प्रयागराज को एकतरफा मुकाबले में 22-0 से पराजित किया, जबकि मेरठ ने आगरा को 19-12 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। अंडर-14 बालक वर्ग में बनारस ने अलीगढ़ को 21-7, मुरादाबाद ने लखनऊ को 15-11, मेरठ ने आगरा को 33-7 और गोरखपुर ने प्रयागराज को 28-14 से पराजित किया।
विज्ञापन
अंडर-17 बालिका वर्ग में मेरठ ने मुरादाबाद को 29-2, प्रयागराज ने मिर्जापुर को 24-1, गोरखपुर ने लखनऊ को 19-3 और बनारस ने आगरा को 22-4 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं अंडर-17 बालक वर्ग में गोरखपुर ने कानपुर को 40-5, बनारस ने अलीगढ़ को 36-10, मुरादाबाद ने लखनऊ को 20-16 और मेरठ ने आगरा को 33-22 से हराया। प्रतियोगिता के दौरान बस्ती के क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी राजेश कुमार सोनकर और पूर्व अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी दिलीप कुमार ने गोरखपुर और कानपुर मंडल की टीमों से परिचय प्राप्त किया।
विज्ञापन