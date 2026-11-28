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गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अब शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की आवाजाही का हिसाब रखा जाएगा। कार्यालय से बाहर जाने और लौटने का समय मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा। शिक्षक प्रत्येक कार्यदिवस में शाम पांच से छह बजे तक कुलपति से मिल सकेंगे।कुलपति केपी सिंह के आदेश पर जारी कार्यालय आदेश में सभी संकायों, विभागों और अनुभागों में रजिस्टर बनाने का निर्देश दिया गया है। कोई भी शिक्षक, अधिकारी या कर्मचारी कार्यालय छोड़ने के बाद लौटने पर मूवमेंट रजिस्टर में आने-जाने का समय दर्ज कर हस्ताक्षर करेगा। इसके अलावा कुलपति से मिलने के लिए शिक्षकों का समय भी तय कर दिया गया है। शिक्षक प्रत्येक कार्यदिवस में शाम पांच से छह बजे तक कुलपति से मिल सकेंगे।