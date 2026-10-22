शिक्षक एमएलसी चुनाव: 17 जिलों के 54910 शिक्षक मतदाता कल करेंगे मतदान; 200 बूथों पर तैयारी पूरी

विज्ञापन





जिले में मतदान कराने के लिए बृहस्पतिवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय परिसर से 18 पोलिंग पार्टियां रवाना हुईं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी दीपक मीणा की निगरानी में पोलिंग पार्टियों को मतपत्र, बैलेट बॉक्स और अन्य आवश्यक निर्वाचन सामग्री उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही मतदान के दौरान निगरानी और अधिकारियों की आवाजाही के लिए विश्वविद्यालय परिसर में सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा जोनल मजिस्ट्रेट के लिए 56 वाहन रिजर्व रखे गए हैं। मतदान केंद्रों पर पहुंचने के बाद पीठासीन अधिकारी और मतदान कर्मी उपलब्ध कराई गई सामग्री का मिलान करेंगे। मतदान समाप्त होने के बाद मतपत्रों तथा निर्वाचन संबंधी अभिलेखों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुरक्षित कर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जमा कराया जाएगा। विज्ञापन



ये प्रत्याशी हैं मैदान में ध्रुव कुमार त्रिपाठी (भाजपा प्रत्याशी) डॉ. संजयन त्रिपाठी (सपा प्रत्याशी) अजय सिंह अजीत कुमार सिंह दिनेश कुमार मिश्र देव भास्कर तिवारी निरंकार राम त्रिपाठी पंकज कुमार राकेश कुमार तिवारी डॉ. राकेश सिंह राजीव यादव राजेश पांडेय राम प्रताप राम शिव श्याम यादव डॉ. शरदेंदु कुमार त्रिपाठी सत्यपाल सिंह जिले में मतदान कराने के लिए बृहस्पतिवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय परिसर से 18 पोलिंग पार्टियां रवाना हुईं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी दीपक मीणा की निगरानी में पोलिंग पार्टियों को मतपत्र, बैलेट बॉक्स और अन्य आवश्यक निर्वाचन सामग्री उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही मतदान के दौरान निगरानी और अधिकारियों की आवाजाही के लिए विश्वविद्यालय परिसर में सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा जोनल मजिस्ट्रेट के लिए 56 वाहन रिजर्व रखे गए हैं। मतदान केंद्रों पर पहुंचने के बाद पीठासीन अधिकारी और मतदान कर्मी उपलब्ध कराई गई सामग्री का मिलान करेंगे। मतदान समाप्त होने के बाद मतपत्रों तथा निर्वाचन संबंधी अभिलेखों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुरक्षित कर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जमा कराया जाएगा। जिलेवार मतदाताओं की संख्या क्रम संख्या जिला मतदाताओं की संख्या 1 बहराइच 1,636 2 गोंडा 2,805 3 बस्ती 2,045 4 सिद्धार्थनगर 2,787 5 गोरखपुर 7,289 6 महराजगंज 3,572 7 देवरिया 4,278 8 आजमगढ़ 8,592 9 मऊ 5,131 10 सुल्तानपुर 2,679 11 अमेठी 1,099 12 अयोध्या 3,084 13 कुशीनगर 3,496 14 अंबेडकरनगर 2,891 15 श्रावस्ती 1,004 16 बलरामपुर 982 17 संतकबीरनगर 1,540

गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए शुक्रवार को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। इस चुनाव में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 17 जिलों के 54,910 शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल 200 बूथ बनाए गए हैं। मतगणना 27 अक्तूबर से शुरू होगी। मतदान को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।