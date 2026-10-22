फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   All Schools Up to Class 12 to Remain Closed Tomorrow Due to Teachers MLC Election

गोरखपुर: शिक्षक एमएलसी चुनाव के चलते कल 12वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद, आदेश जारी

Thu, 22 Oct 2026 08:13 PM IST
अनुराग रंजन अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर Published by: अनुराग रंजन Updated Thu, 22 Oct 2026 08:13 PM IST
सार

जिले के नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी परिषदीय, माध्यमिक, मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त विद्यालयों में अवकाश रहेगा। इसमें सीबीएसई, आईसीएसई समेत अन्य बोर्डों से संचालित विद्यालय भी शामिल हैं।

विज्ञापन
All Schools Up to Class 12 to Remain Closed Tomorrow Due to Teachers MLC Election
स्कूल की छुट्टी (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : Frepik.com

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचल चुनाव के चलते शुक्रवार को जिले के कक्षा 12 तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे। डीएम के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धीरेंद्र त्रिपाठी और जिला विद्यालय निरीक्षक अजीत कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
विज्ञापन


आदेश के अनुसार जिले के नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी परिषदीय, माध्यमिक, मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त विद्यालयों में अवकाश रहेगा। इसमें सीबीएसई, आईसीएसई समेत अन्य बोर्डों से संचालित विद्यालय भी शामिल हैं। शिक्षक एमएलसी चुनाव में शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
विज्ञापन

 
Trending Videos

All Schools Up to Class 12 to Remain Closed Tomorrow Due to Teachers MLC Election
आदेश जारी - फोटो : अमर उजाला

इसके मद्देनजर विद्यालयों में 23 अक्तूबर को विशेष अवकाश घोषित किया गया है। दोनों अधिकारियों ने सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और प्रबंधकों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed