Gorakhpur News: रजिस्ट्री के नाम पर रुपये लेने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Wed, 16 Sep 2026 02:49 AM IST
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भगवानपुर। जमीन खरीदने के लिए 65.55 लाख रुपये लेने के बाद रजिस्ट्री नहीं कराने और रकम वापस मांगने पर धमकी देने के आरोप में पीपीगंज पुलिस ने छह खातेदारों समेत आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रानाडीह निवासी रामनवमी साहनी ने तहरीर में बताया कि वह पुणे में रहते हैं। जमीन खरीदने के लिए उन्होंने गांव के मानवेंद्र मल्ल उर्फ पप्पू मल्ल से संपर्क किया था। आरोप है कि मानवेंद्र ने उनकी राजन सिंह और राजबहादुर सिंह से बातचीत कराई।
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