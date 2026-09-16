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Gorakhpur News: बकरी को बचाने में बाइक सवार दरोगा-सिपाही घायल

Wed, 16 Sep 2026 02:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:50 AM IST
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Sub-inspector and constable on a motorcycle injured while trying to save a goat.
सहजनवां। थाना क्षेत्र के बहिलापार गांव के पास मंगलवार दोपहर सड़क पर अचानक आई बकरी को बचाने के प्रयास में बाइक सवार दरोगा और सिपाही घायल हो गए। हादसे में दरोगा भवानी फेर को गंभीर चोटें आईं। दोनों को सीएचसी सहजनवां ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दरोगा को बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
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सहजनवां थाने में तैनात दरोगा भवानी फेर और सिपाही गुरु प्रसाद बाइक से क्षेत्र में भ्रमण पर निकले थे। बहिलपार के पास अचानक सड़क पर बकरी आ गई। उसे बचाने की कोशिश में बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में दोनों पुलिसकर्मी सड़क पर गिरकर घायल हो गए। थाना प्रभारी संजय मिश्र ने बताया कि अचानक सामने आई बकरी को बचाने के दौरान बाइक अनियंत्रित होने से हादसा हो गया।
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