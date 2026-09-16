Gorakhpur News: बिजली बिल व मीटर जांच करने गई टीम से अभद्रता, हमले का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Wed, 16 Sep 2026 02:50 AM IST
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भगवानपुर। पीपीगंज थानाक्षेत्र में बिजली बिल की वसूली और मीटर की जांच करने पहुंची बिजली निगम की टीम के साथ अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया है। संविदा लाइनमैन रंजय कुमार ने तीन लोगों के खिलाफ पीपीगंज पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बिजली उपकेंद्र पीपीगंज के रायपुर फीडर क्षेत्र में अवर अभियंता पप्पू कुमार के नेतृत्व में टीम सोमवार दोपहर करीब दो बजे घरों और प्रतिष्ठानों के मीटर की जांच और बकाया बिल जमा कराने पहुंची थी। आरोप है कि एक मेडिकल स्टोर से जुड़े कुछ लोगों ने मीटर खराब होने समेत अन्य बातों को लेकर कर्मचारियों से विवाद शुरू कर दिया और उनके साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की। इस दौरान विभागीय कागजात भी फाड़ दिए गए। अवर अभियंता पप्पू कुमार ने बताया कि टीम नियमानुसार बिल वसूली और मीटर की जांच के लिए गई थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने विवाद करते हुए कर्मचारियों पर हमला कर दिया। थानाध्यक्ष राकेश रोशन सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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बिजली उपकेंद्र पीपीगंज के रायपुर फीडर क्षेत्र में अवर अभियंता पप्पू कुमार के नेतृत्व में टीम सोमवार दोपहर करीब दो बजे घरों और प्रतिष्ठानों के मीटर की जांच और बकाया बिल जमा कराने पहुंची थी। आरोप है कि एक मेडिकल स्टोर से जुड़े कुछ लोगों ने मीटर खराब होने समेत अन्य बातों को लेकर कर्मचारियों से विवाद शुरू कर दिया और उनके साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की। इस दौरान विभागीय कागजात भी फाड़ दिए गए। अवर अभियंता पप्पू कुमार ने बताया कि टीम नियमानुसार बिल वसूली और मीटर की जांच के लिए गई थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने विवाद करते हुए कर्मचारियों पर हमला कर दिया। थानाध्यक्ष राकेश रोशन सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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