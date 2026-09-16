Gorakhpur News: नेशनल किक बॉक्सिंग में छाए सन्नी और रिंका, जीता कांस्य पदक

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इस पदक के साथ ही सन्नी और रिंका आगामी एशियन चैंपियनशिप ट्रायल के लिए भी क्वालीफाई हो गए हैं। चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में सन्नी और महिला वर्ग में रिंका ने अपने-अपने भारवर्ग में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। इन दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धि पर गांव के साथ ही क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों खिलाड़ी सोमवार की शाम गांव पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। विज्ञापन

इस पदक के साथ ही सन्नी और रिंका आगामी एशियन चैंपियनशिप ट्रायल के लिए भी क्वालीफाई हो गए हैं। चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में सन्नी और महिला वर्ग में रिंका ने अपने-अपने भारवर्ग में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। इन दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धि पर गांव के साथ ही क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों खिलाड़ी सोमवार की शाम गांव पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया।

खोराबार। खोराबार क्षेत्र के गौरी मंगलपुर निवासी सन्नी सिंह और रिंका सिंह ने एक बार फिर जनपद का परचम लहराया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आठ से 12 सितंबर तक आयोजित नेशनल किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप में दोनों खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है।