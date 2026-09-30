Gorakhpur News: डूबने से हुई थी छात्र की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि

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प्रिंस 23 सितंबर की सुबह मोहरीपुर चौराहे से बेतियाहाता स्थित कोचिंग जाने के लिए निकला था। घर नहीं लौटने पर परिजन ने उसकी तलाश शुरू की। कोई जानकारी नहीं मिलने पर पिता नंदकिशोर ने चिलुआताल थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई।सोमवार दोपहर महेसरा सेखपुरवा गांव के पास चिलुआताल में प्रिंस का शव मिला। आसपास के लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव की पहचान कोचिंग की ड्रेस से हुई। पानी में पड़े रहने के कारण शव की हालत खराब हो गई थी। परिजन ने शव की परिस्थितियों को लेकर संदेह जताते हुए पुलिस को तहरीर दी। इसमें अज्ञात लोगों पर प्रेम प्रसंग में बेटे की हत्या का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की गई।मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी पहुंचा। कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन और बड़ी संख्या में लोग वहां जुट गए। उनके साथ सपा नेत्री काजल निषाद भी मौजूद थीं। करीब दो घंटे तक लोग कार्रवाई की मांग करते रहे। सूचना पर एसपी नॉर्थ राजेश गुनावत करीब तीन बजे पहुंचे और परिजन से बातचीत कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद प्रिंस का शव एंबुलेंस से गांव पहुंचा। एंबुलेंस करीब दो मिनट तक गांव में रुकी, लेकिन शव को नीचे नहीं उतारा गया। इसके बाद एंबुलेंस सीधे सिसई घाट के लिए रवाना हो गई।