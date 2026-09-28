Gorakhpur News: दोस्त की गला घोंटकर की हत्या, अगले दिन ट्रेन से कट कर दी थी जान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या की कड़ी सामने आने के बावजूद इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। सीओ चौरी चौरा कुंदन सिंह के अनुसार, 23 सितंबर को दोपहर करीब एक बजे शिवा और श्याम चकदेइया गांव स्थित जलकल परिसर में पहुंचे थे।दोनों के परिसर में प्रवेश करने की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। करीब सवा घंटे बाद श्याम अकेले बाहर निकलता दिखाई दिया। फुटेज में वह कपड़े साफ करते हुए परिसर से जाता नजर आया। इसके बाद वह घर पहुंचा और सो गया। 24 सितंबर को श्याम का शव सतहवा के पास रेलवे ट्रैक पर मिला। पुलिस के मुताबिक, उसने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी।अगले दिन 25 सितंबर को जलकल परिसर के कमरे में शिवा का शव मिला। शव से दुर्गंध उठने पर पुलिस को सूचना दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शिवा की गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई।इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज को आपस में जोड़कर जांच आगे बढ़ाई।ं