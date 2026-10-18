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Gorakhpur News: स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई ने अंडर 14 और 17 का जीता खिताब

Sun, 18 Oct 2026 03:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 03:03 AM IST
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Sports College Saifai won the Under-14 and Under-17 titles.
गोरखपुर। राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर आयोजित 70वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालयी कबड्डी प्रतियोगिता के चौथे दिन बालक वर्ग के फाइनल मुकाबले खेले गए। अंडर-14 और अंडर-17 दोनों आयु वर्गों में स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई की टीम ने जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। अंडर-19 वर्ग का खिताब अयोध्या मंडल की टीम ने जीता। अंडर-14 वर्ग के फाइनल में स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई ने गोरखपुर मंडल को 48-22 से हराया। सैफई के खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही बढ़त बनाए रखी और मुकाबला जीत लिया। तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में प्रयागराज मंडल ने अयोध्या मंडल को 13-5 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। अंडर-17 वर्ग के फाइनल में स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई ने प्रयागराज मंडल को 32-14 से हराकर खिताब जीता। तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में सहारनपुर ने मेरठ को 20-14 से हराया।
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