घर में पसरा मातम: तेज रफ्तार ऑटो ने परिवार को रौंदा, 2 साल के बच्चे की मौत; 4 माह की बच्ची घायल
उरुवा थाना क्षेत्र के पिपरा पांडेय गांव निवासी विनय पांडेय के दो वर्षीय बेटे देवांश की बृहस्पतिवार सुबह सड़क हादसे में मौत हो गई। रामजानकी मार्ग पर बस का इंतजार कर रहे परिवार को उरुवा की ओर से आ रहे तेज रफ्तार अनियंत्रित ऑटो ने टक्कर मार दी। हादसे में 4 माह की बच्ची त्रिशा और रिश्तेदार श्रवण सिंह भी घायल हो गए।
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उरुवा थाना क्षेत्र के पिपरा पांडेय गांव निवासी विनय पांडेय के दो वर्षीय बेटे देवांश की बृहस्पतिवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। रामजानकी मार्ग पर बस का इंतजार कर रहे परिवार के लोगों को उरुवा की ओर से आ रहे तेज रफ्तार अनियंत्रित ऑटो ने टक्कर मार दी। हादसे में देवांश गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि चार माह की बच्ची त्रिशा और अमोढ़ा गांव निवासी श्रवण सिंह भी चोटिल हो गए।
त्रिशा का गोला बाजार के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मुरारपुर निवासी चालक श्रीराम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ऑटो को कब्जे में ले लिया है। जानकारी के अनुसार, पिपरा पांडेय निवासी बुद्धिसागर पांडेय बृहस्पतिवार सुबह करीब नौ बजे अपनी बहू श्वेता को डॉक्टर को दिखाने के लिए गोरखपुर ले जा रहे थे।
रविवार को दादा-दादी को तीर्थ यात्रा पर जाना था। घर में इसकी तैयारियां चल रही थीं। रिश्तेदार भी विदाई के लिए पहुंचने लगे थे। परिवार में खुशी का माहौल था। दादा-दादी अपने लाडले पोते देवांश के साथ कुछ पल बिताने में जुटे थे। किसी को क्या पता था कि कुछ ही देर में खुशियों का यह माहौल मातम में बदल जाएगा। दो साल के देवांश की मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।
देवांश के पिता विनय दिल्ली में नौकरी करते हैं। बेटे की मौत की खबर मिलते ही वह घर के लिए रवाना हो गए। परिवार में देवांश का दो माह का छोटा भाई भी है। एक तरफ मासूम बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी है तो दूसरी ओर बड़े बेटे को खोने का गम। इस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है।