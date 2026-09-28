Gorakhpur News: बिजली संकट पर सपा नेता ने जताई चिंता, कहा-आपूर्ति ठप होने से बढ़ी परेशानी

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उन्होंने कहा कि शनिवार को हुई तेज बारिश के कारण कई घरों और दुकानों में पानी भर गया है। बिजली गुल होने से मोटर नहीं चल पा रहे हैं, जिससे जमा पानी निकालना मुश्किल हो गया है। पानी के कारण घरों में रखा सामान खराब हो रहा है। वहीं, दुकानदारों को भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिजली के अभाव में छोटे कारोबार और जरूरी काम पूरी तरह ठप हो गए हैं। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश और जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। बिजली आपूर्ति ठप होने से स्थिति और गंभीर हो गई है। जनता लगातार बिजली विभाग से आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन अभी तक राहत नहीं मिली है।