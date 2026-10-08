Gorakhpur News: ठेले पर लदे सात बंडल कपड़े में से एक रास्ते में गायब
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:57 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:57 AM IST
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गोरखपुर। गीता प्रेस रोड स्थित विनायक ट्रेडर्स से ट्रांसपोर्टर के पास भेजे गए सात बंडल कपड़ों में से एक रास्ते में गायब हो गया। ट्रांसपोर्टर के यहां छह बंडल कपड़ा पहुंचने के बाद मामले का पता चला। व्यापारी बालमुकुंद ने राजघाट थाने में तहरीर देकर ठेला चालक पर एक बंडल कपड़ा गायब करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
व्यापारी के मुताबिक, दुकान से सात बंडल कपड़ा ठेले पर लादकर ट्रांसपोर्टर के पास भेजा गया था। ट्रांसपोर्टर के यहां पहुंचने पर सात की जगह छह बंडल कपड़ा मिला। इसकी जानकारी होने पर व्यापारी ने ठेला चालक से पूछताछ की। आरोप है कि चालक ने सात बंडल कपड़ा ले जाने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद व्यापारी ने दुकान से लेकर राजस्थान गेस्ट हाउस तक लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में दुकान से निकलने के बाद राजस्थान गेस्ट हाउस तक ठेले पर सातों बंडल कपड़ा दिखाई दे रहा है।
व्यापारी का आरोप है कि इसी रास्ते में कहीं ठेले से एक बंडल कपड़ा उतारकर गायब कर दिया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद राजघाट पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के साथ ही व्यापारी की ओर से लगाए गए आरोपों और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। सीओ कोतवाली ओंकार दत्त ने बताया कि व्यापारी की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच कराई जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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व्यापारी के मुताबिक, दुकान से सात बंडल कपड़ा ठेले पर लादकर ट्रांसपोर्टर के पास भेजा गया था। ट्रांसपोर्टर के यहां पहुंचने पर सात की जगह छह बंडल कपड़ा मिला। इसकी जानकारी होने पर व्यापारी ने ठेला चालक से पूछताछ की। आरोप है कि चालक ने सात बंडल कपड़ा ले जाने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद व्यापारी ने दुकान से लेकर राजस्थान गेस्ट हाउस तक लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में दुकान से निकलने के बाद राजस्थान गेस्ट हाउस तक ठेले पर सातों बंडल कपड़ा दिखाई दे रहा है।
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व्यापारी का आरोप है कि इसी रास्ते में कहीं ठेले से एक बंडल कपड़ा उतारकर गायब कर दिया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद राजघाट पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के साथ ही व्यापारी की ओर से लगाए गए आरोपों और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। सीओ कोतवाली ओंकार दत्त ने बताया कि व्यापारी की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच कराई जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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