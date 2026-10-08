Gorakhpur News: ठेले पर लदे सात बंडल कपड़े में से एक रास्ते में गायब

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व्यापारी के मुताबिक, दुकान से सात बंडल कपड़ा ठेले पर लादकर ट्रांसपोर्टर के पास भेजा गया था। ट्रांसपोर्टर के यहां पहुंचने पर सात की जगह छह बंडल कपड़ा मिला। इसकी जानकारी होने पर व्यापारी ने ठेला चालक से पूछताछ की। आरोप है कि चालक ने सात बंडल कपड़ा ले जाने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद व्यापारी ने दुकान से लेकर राजस्थान गेस्ट हाउस तक लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में दुकान से निकलने के बाद राजस्थान गेस्ट हाउस तक ठेले पर सातों बंडल कपड़ा दिखाई दे रहा है।व्यापारी का आरोप है कि इसी रास्ते में कहीं ठेले से एक बंडल कपड़ा उतारकर गायब कर दिया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद राजघाट पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के साथ ही व्यापारी की ओर से लगाए गए आरोपों और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। सीओ कोतवाली ओंकार दत्त ने बताया कि व्यापारी की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच कराई जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।