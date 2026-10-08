Gorakhpur News: बारिश में पेड़ गिरने से 300 घरों की बिजली गुल, कई इलाकों में आती-जाती रही आपूर्ति

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बिजली विभाग के कर्मचारियों ने पेड़ को काटकर हटाने और क्षतिग्रस्त लाइन को ठीक करने का काम शाम से ही शुरू कर दिया था, लेकिन पोल और तार को दुरुस्त करने में समय लगने के कारण देर रात तक लोगों को बिजली का इंतजार करना पड़ा। मोहद्दीपुर निवासी विजय ने बताया कि शाम से बिजली नहीं होने के कारण काफी परेशानी हो रही है। खासकर पानी की समस्या बढ़ गई है। स्थानीय निवासी मनोज ने भी बिजली कटौती के कारण लोगों को दिक्कत होने की बात कही। मोहद्दीपुर के अधिशासी अभियंता चंद्रेश उपाध्याय ने बताया कि बारिश के कारण पेड़ बिजली लाइन पर गिर गया था। इससे आपूर्ति प्रभावित हुई है। कर्मचारियों को लगाकर मरम्मत कराई जा रही है।शाहपुर में भी दो फीडर प्रभावित, सिविल लाइंस में तीन घंटे गुल रही बिजलीशाहपुर क्षेत्र में भी बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। खारिया फीडर क्षेत्र में शाम करीब सात बजे तार टूटने से लगभग एक घंटे तक आपूर्ति बाधित रही। वहीं असुरन चौक फीडर भी रात आठ बजे के बाद करीब एक घंटे तक बंद रहा। बारिश का असर सिविल लाइंस क्षेत्र की बिजली आपूर्ति पर भी पड़ा। यहां शाम के समय करीब तीन घंटे तक बिजली कटी रही। इसके अलावा रुस्तमपुर, बेतियाहाता समेत शहर के कई इलाकों में बिजली की आंख-मिचौली जारी रही। बार-बार बिजली आने-जाने से लोगों को परेशानी हुई। बारिश के दौरान बिजली कटने से सबसे ज्यादा दिक्कत पानी की आपूर्ति और घरेलू कामकाज में हुई।