फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Women danced to Dandiya; colors of joy abounded.

Gorakhpur News: डांडिया पर झूमीं महिलाएं, बिखरे उल्लास के रंग

Thu, 08 Oct 2026 02:59 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Thu, 08 Oct 2026 02:59 AM IST
विज्ञापन
Women danced to Dandiya; colors of joy abounded.
गोरखपुर। अग्रवाल महिला समिति की ओर से नवरात्रि के अवसर पर महिलाओं के लिए डांडिया धमाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। मां दुर्गा की आराधना और दीप प्रज्ज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद डांडिया नृत्य और विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों में महिलाओं ने उत्साह से हिस्सा लिया। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने डांडिया की थाप पर नृत्य कर माहौल को उल्लास से भर दिया।
विज्ञापन


समिति की अध्यक्ष रजनी अग्रवाल ने कहा कि ऐसे आयोजन महिलाओं को संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने के साथ आपसी प्रेम और सौहार्द को भी मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में सावित्री दास, अमिता अग्रवाल, प्रीति अग्रवाल, अंजना अग्रवाल, शर्मिला अग्रवाल और रेशमा जैन समेत पूर्व अध्यक्षों की मौजूदगी रही। शालू, श्वेता, श्रद्धा, पूजा, नेहा, शिखा, ममता, मधु आदि सदस्यों ने भी उत्साह से भाग लिया। अंत में विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed