Gorakhpur News: पैमाइश रोकने के लिए खुद को लगाई आग, बचने के लिए पानी भरे गड्ढे में कूदा

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मौलाखोर टोला पिपरा बनवारी में अलग-अलग गाटों में करीब एक एकड़ बेशकीमती जमीन है। इस जमीन को लेकर गुड्डी देवी और उनके चाचा गंगा सागर सिंह के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। मामले में एसडीएम के निर्देश पर मंगलवार को तहसीलदार डॉ. भागीरथी और हल्का लेखपाल दिलीप सिंह राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। टीम ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश शुरू की।बताया जा रहा है कि यह पैमाइश तीसरी बार कराई जा रही थी। जमीन से जुड़े मामले में गुड्डी देवी हाईकोर्ट से मुकदमा जीत चुकी हैं। आरोप है कि इसके बाद भी विपक्षी पक्ष पैमाइश नहीं होने देना चाहता था। इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया।हंगामे के बीच नागेंद्र प्रताप उर्फ मानसिंह ने खुद को आग लगाने की कोशिश की। कपड़ों में आग लगने के बाद वह खुद को बचाने के लिए पास में पानी से भरे गड्ढे में कूद गया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह स्थिति संभाली।इस दौरान पुलिसकर्मियों से भी अभद्रता की बात सामने आई है। आरोप है कि कुछ महिलाओं ने मौके पर पहुंची महिला दारोगा की वर्दी पर हाथ लगा दिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को मौके से हटाकर स्थिति नियंत्रित की।पुलिस के अनुसार नागेंद्र प्रताप के खिलाफ पहले भी गुड्डी देवी पर हमला करने के आरोप में हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हो चुका है। इस मामले में वह जेल भी जा चुका है।सीओ चौरीचौरा कुंदन सिंह ने बताया कि घटना के बाद आठ लोगों को गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान किया गया है। मौके पर फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है।