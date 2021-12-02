Gorakhpur News: नवंबर अंत तक त्योहार विशेष ट्रेनों में खाली बर्थ

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-29 नवंबर की गोरखपुर-शकूर बस्ती स्पेशल में एसी थर्ड की 339 बर्थ खालीगोरखपुर। छठ महापर्व पर घर लौटने और त्योहार के बाद वापसी करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे की ओर से चलाई जा रही त्योहार विशेष ट्रेनों में नवंबर के अंत तक कई तारीखों पर बर्थ उपलब्ध हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने 11 नवंबर की शाम सीटों की उपलब्धता का विस्तृत ब्योरा जारी किया है।इसके अनुसार, गोरखपुर से दिल्ली, जोधपुर, सियालदह, डिब्रूगढ़ और आसनसोल समेत विभिन्न रूटों पर यात्री आरक्षण करा सकते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने यह जानकारी दी। गोरखपुर-शकूर बस्ती (05101) में 15 नवंबर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी की दो बर्थ खाली हैं। 22 नवंबर को भी इस ट्रेन में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी की दो बर्थ उपलब्ध हैं। 29 नवंबर को इसी ट्रेन में वातानुकूलित प्रथम की 15, द्वितीय की 44 और तृतीय श्रेणी की 339 बर्थ खाली हैं। यह उपलब्धता यात्रियों के लिए बड़ी राहत है। गोरखपुर-जोधपुर (04830) में 27 नवंबर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी की नौ बर्थ उपलब्ध हैं।अन्य प्रमुख ट्रेनों में सीटेंगोरखपुर-सियालदह (03132) में 13 नवंबर को वातानुकूलित तृतीय की 84 और शयनयान की 208 बर्थ खाली हैं। गोरखपुर-डिब्रूगढ़ (05977) में 12 नवंबर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी की 61 और शयनयान की 144 बर्थ उपलब्ध हैं। 26 नवंबर को इस ट्रेन में वातानुकूलित तृतीय की 32 और शयनयान की 109 बर्थ खाली हैं। गोरखपुर-आसनसोल (03528) में 14 नवंबर को वातानुकूलित द्वितीय की 72 बर्थ उपलब्ध हैं। इसी ट्रेन में वातानुकूलित तृतीय की 350 और शयनयान की 393 बर्थ खाली हैं।गोरखपुर-नारंगी (05634) में 15 नवंबर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी की 271 बर्थ उपलब्ध हैं। 29 नवंबर को इस ट्रेन में 176 बर्थ खाली हैं। ये सीटें यात्रियों को नवंबर के अंत तक यात्रा का विकल्प प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, बनारस-कोलकाता और मऊ-जोधपुर स्पेशल ट्रेनों में भी सीटें खाली हैं। यात्री अपनी सुविधा अनुसार इन त्योहार विशेष ट्रेनों में आरक्षण करा सकते हैं।