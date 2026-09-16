Gorakhpur News: एससी-एसटी संगठनों ने किया प्रदर्शन, डीएम को ज्ञापन सौंपा

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मोर्चा के अध्यक्ष हरि शरण गौतम ने कहा कि 12 सितंबर को हड़हवा फाटक स्थित आंबेडकर पार्क में हुई जनसभा में ये मांगें तय की गईं थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि एससी-एसटी एक्ट में गिरफ्तारी पर रोक से 98 फीसदी आरोपी छूट रहे हैं। इस मौके पर उनकी प्रमुख मांगें सभी सरकारी विभागों में खाली करोड़ों पदों पर नियमित भर्ती,सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में बेचना बंद हो, स्पेशल कंपोनेंट योजना का बजट सिर्फ दलितों पर खर्च हो, छात्रवृत्ति की आय सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर आठ लाख की जाए, दलित युवाओं को बिना गारंटर पांच लाख रुपये तक का लोन चार फीसदी ब्याज पर मिले रहीं।इस दौरान संरक्षक डॉ. राम समुझ,ेेेेेे रामचंद्र त्यागी, आरबी भास्कर, सुशील कुमार, उमाशंकर आर्य, रवींद्र कुमार, बांकेलाल गौतम समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे।