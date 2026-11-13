Gorakhpur News: छठ पर बिहार जाने वालों की भीड़, यात्रियों से भरकर रवाना हो रहीं निजी बसें

- चंपारण, बगहा, सिवान और गोपालगंज के लिए मिल रहीं बसेंसंवाद न्यूज एजेंसीगोरखपुर। छठ महापर्व पर बिहार जाने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ने से नंदानगर स्थित निजी बस स्टेशन पर काफी गहमागहमी है। यहां से बिहार के विभिन्न जिलों के लिए बसें यात्रियों से खचाखच भरकर रवाना हो रही हैं। यात्रियों की संख्या अधिक होने से उन्हें बसों में सीट पाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।बृहस्पतिवार को चंपारण, बगहा, सिवान और गोपालगंज जाने वाले यात्रियों की काफी भीड़ रही। रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस स्टेशन पर पहुंचने वाले बिहार के यात्री वहां से निजी साधनों के जरिये नंदानगर पहुंच रहे हैं। इसके बाद निजी बसों से अपने गांवों की यात्रा कर रहे हैं। भीड़ के कारण यात्रियों को काफी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। गोपालगंज जाने वाले शिवेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि उनका मकान गोरखपुर में है लेकिन छठ बिहार में मनाते हैं। इसलिए बृहस्पतिवार को गोपालगंज जा रहे हैं। बस में काफी भीड़ है। वहीं, पूर्णिया निवासी अजय ने बताया कि गांव जाने के लिए बस स्टेशन पहुंचे हैं। भीड़ अधिक होने के बावजूद घर जाना जरूरी है।