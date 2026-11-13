Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Rush of travelers heading to Bihar for Chhath; private buses departing fully packed with passengers.

Gorakhpur News: छठ पर बिहार जाने वालों की भीड़, यात्रियों से भरकर रवाना हो रहीं निजी बसें

Fri, 13 Nov 2026 02:49 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
Rush of travelers heading to Bihar for Chhath; private buses departing fully packed with passengers.
- रेलवे और रोडवेज स्टेशन से उतरकर नंदानगर पहुंच रहे बिहार के यात्री
विज्ञापन

- चंपारण, बगहा, सिवान और गोपालगंज के लिए मिल रहीं बसें

संवाद न्यूज एजेंसी

गोरखपुर। छठ महापर्व पर बिहार जाने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ने से नंदानगर स्थित निजी बस स्टेशन पर काफी गहमागहमी है। यहां से बिहार के विभिन्न जिलों के लिए बसें यात्रियों से खचाखच भरकर रवाना हो रही हैं। यात्रियों की संख्या अधिक होने से उन्हें बसों में सीट पाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।


बृहस्पतिवार को चंपारण, बगहा, सिवान और गोपालगंज जाने वाले यात्रियों की काफी भीड़ रही। रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस स्टेशन पर पहुंचने वाले बिहार के यात्री वहां से निजी साधनों के जरिये नंदानगर पहुंच रहे हैं। इसके बाद निजी बसों से अपने गांवों की यात्रा कर रहे हैं। भीड़ के कारण यात्रियों को काफी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। गोपालगंज जाने वाले शिवेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि उनका मकान गोरखपुर में है लेकिन छठ बिहार में मनाते हैं। इसलिए बृहस्पतिवार को गोपालगंज जा रहे हैं। बस में काफी भीड़ है। वहीं, पूर्णिया निवासी अजय ने बताया कि गांव जाने के लिए बस स्टेशन पहुंचे हैं। भीड़ अधिक होने के बावजूद घर जाना जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed