Gorakhpur News: लखनऊ स्टेशन पर निर्माण कार्य के चलते 22 ट्रेनों का मार्ग बदला
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Thu, 17 Sep 2026 02:42 AM IST
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गोरखपुर। लखनऊ स्टेशन पर निर्माण कार्य के लिए यातायात और बिजली अवरोध की अवधि 12 अक्तूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके चलते गोरखपुर से चलने और गुजरने वाली कई ट्रेनों के लखनऊ स्टेशन पर ठहराव में बदलाव किया गया है।
गोरखपुर से आनंद विहार जाने वाली 12571 और 12595, गोरखपुर-बठिंडा 12555 तथा आनंद विहार से गोरखपुर आने वाली 12572 और 12596 का मार्ग मल्हौर-ऐशबाग-मानक नगर होकर रहेगा। इन ट्रेनों का लखनऊ स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा। ये ट्रेनें ऐशबाग और बादशाहनगर में रुकेंगी। इसी तरह मऊ-आनंद विहार 15025, आनंद विहार-मऊ 15026, बरौनी-अंबाला 14523, अंबाला-बरौनी 14524, ग्वालियर-बरौनी 11123 और बरौनी-ग्वालियर 11124 भी बदले मार्ग से चलेंगी।
इनका लखनऊ के बजाय ऐशबाग और बादशाहनगर में ठहराव होगा। बनारस-नई दिल्ली 15127, नई दिल्ली-बनारस 15128, बनारस-देहरादून 15119 और देहरादून-बनारस 15120 का भी लखनऊ में ठहराव नहीं होगा। ये उतरेटिया और आलमनगर में रुकेंगी।
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गोरखपुर से आनंद विहार जाने वाली 12571 और 12595, गोरखपुर-बठिंडा 12555 तथा आनंद विहार से गोरखपुर आने वाली 12572 और 12596 का मार्ग मल्हौर-ऐशबाग-मानक नगर होकर रहेगा। इन ट्रेनों का लखनऊ स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा। ये ट्रेनें ऐशबाग और बादशाहनगर में रुकेंगी। इसी तरह मऊ-आनंद विहार 15025, आनंद विहार-मऊ 15026, बरौनी-अंबाला 14523, अंबाला-बरौनी 14524, ग्वालियर-बरौनी 11123 और बरौनी-ग्वालियर 11124 भी बदले मार्ग से चलेंगी।
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इनका लखनऊ के बजाय ऐशबाग और बादशाहनगर में ठहराव होगा। बनारस-नई दिल्ली 15127, नई दिल्ली-बनारस 15128, बनारस-देहरादून 15119 और देहरादून-बनारस 15120 का भी लखनऊ में ठहराव नहीं होगा। ये उतरेटिया और आलमनगर में रुकेंगी।
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