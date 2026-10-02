फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Rasulpur Chakiya robbery case: Over 200 CCTV feeds examined.

रसूलपुर चकिया लूटकांड : 200 से अधिक सीसीटीवी खंगाले

Fri, 02 Oct 2026 03:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:04 AM IST
विज्ञापन
Rasulpur Chakiya robbery case: Over 200 CCTV feeds examined.
जंगल कौड़िया (गोरखपुर)। पीपीगंज थाना क्षेत्र के रसूलपुर चकिया गांव में मंगलवार रात हुई लूट के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस अब तक 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल चुकी है। मामले में पांच टीमें गठित की गईं हैं जो छानबीन कर रही हैं।
विज्ञापन

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में मिले वाहनों के नंबर के आधार पर वाहन मालिकों और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस लुटेरों के आने-जाने के संभावित रास्तों की फुटेज भी देख रही है। घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने नमूने जुटाए हैं। रिपोर्ट और सीडीआर मिलने के बाद जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
विज्ञापन

मंगलवार रात करीब दो बजे चार बदमाश सीढ़ी के जीने की दीवार तोड़कर घर में दाखिल हुए थे। उस समय घर में प्रमिला (28) और रोशनी (24) मौजूद थीं। प्रमिला दो बच्चों के साथ मायके आई थीं जबकि रोशनी अविवाहित हैं। वायरल वीडियो में दोनों ने बताया कि दो बदमाश नकाब पहने थे और दो के चेहरे खुले थे। एक ने प्रमिला पर तमंचा और दूसरे ने रोशनी पर हंसिया तान कर बंधक बना लिया। आरोप है कि दोनों से मारपीट के बाद बदमाशों ने बक्सा, अलमारी और लॉकर तोड़कर जेवर और नकदी लूट ली।
विज्ञापन
विज्ञापन



सीडीआर और सीसीटीवी से सुराग तलाश रही पुलिस
पुलिस घटनास्थल के आसपास की मोबाइल लोकेशन के आधार पर सीडीआर निकलवा रही है। वारदात से दो घंटे पहले और दो घंटे बाद तक की सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध वाहनों की पहचान की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि बदमाश चार और दोपहिया वाहनों से आए थे। घटना के दिन ही पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली थी।


कोट
दो सौ से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई है। सीडीआर और फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद जांच को और दिशा मिलेगी। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
- अनुराग कुमार सिंह, सीओ कैंपियरगंज
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed