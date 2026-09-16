Gorakhpur News: पूर्णाहुति और भंडारे के साथ राम कथा का हुआ समापन

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कथा व्यास आचार्य धीरज कृष्ण ने कहा कि आत्मा को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कराने के लिए भक्ति मार्ग से जुड़कर सत्कर्म करना चाहिए। हवन-यज्ञ से वातावरण और वायुमंडल शुद्ध होने के साथ व्यक्ति को आत्मिक बल भी मिलता है। यज्ञ से देवता प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करते हैं। भंडारे में नगर के विशिष्ट लोगों ने भी पहुंचकर महाप्रसाद ग्रहण किया।आयोजन को सफल बनाने में डॉ. अशोक कुमार श्रीवास्तव, फ्रेंच संगठन के संयोजक मनजीत श्रीवास्तव (बाबू), अविनाश श्रीवास्तव, नीरज शर्मा, राजेश श्रीवास्तव, गोविंद, विश्व दीपक और राजेंद्र द्विवेदी सहित अन्य लोगों का सहयोग रहा।इस अवसर पर विजय कौशल, आचार्य अभिषेक मिश्र, सामाजिक कर्मयोगी मनजीत श्रीवास्तव (बाबू), राजेश श्रीवास्तव, प्रशांत, अविनाश श्रीवास्तव, शिवम मिश्रा, हिमांशु मिश्रा, गोविंद श्रीवास्तव, धीरज, अमित, संतोष त्रिपाठी, सर्वेश दुबे, गोलू सिंह, अवधेश चंद, उपमन्यु त्रिपाठी उर्फ निप्पु तिवारी, प्रभाकर दुबे, राजेश सिंह, जगन्नाथ श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।