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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Puja Special Train to Run Between Vadodara and Gorakhpur

Gorakhpur News: वडोदरा-गोरखपुर के बीच चलेगी पूजा विशेष ट्रेन

Wed, 16 Sep 2026 02:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Wed, 16 Sep 2026 02:46 AM IST
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Puja Special Train to Run Between Vadodara and Gorakhpur
गोरखपुर। दशहरा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए रेलवे ने वडोदरा-गोरखपुर के बीच साप्ताहिक पूजा विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 09111 वडोदरा-गोरखपुर ट्रेन पांच अक्टूबर से 23 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी। वडोदरा से शाम सात बजे चलकर ट्रेन अगले दिन रात 11:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।
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बताया जा रहा है कि रास्ते में रतलाम, कोटा, आगरा, कानपुर, ऐशबाग, बाराबंकी, गोंडा और बस्ती समेत प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव होगा। वापसी में 09112 गोरखपुर-वडोदरा ट्रेन सात अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी। गोरखपुर से सुबह पांच बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:35 बजे वडोदरा पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में ट्रेन के आठ-आठ फेरे होंगे। ट्रेन में सामान्य, शयनयान और वातानुकूलित श्रेणी के कोच समेत कुल 22 कोच लगाए जाएंगे। लखनऊ स्टेशन पर आरएलडीए के ब्लॉक के कारण ट्रेन मानकनगर-ऐशबाग-मल्हौर होकर चलेगी। इस वजह से ट्रेन का लखनऊ स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा।
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