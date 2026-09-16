Gorakhpur News: वडोदरा-गोरखपुर के बीच चलेगी पूजा विशेष ट्रेन

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बताया जा रहा है कि रास्ते में रतलाम, कोटा, आगरा, कानपुर, ऐशबाग, बाराबंकी, गोंडा और बस्ती समेत प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव होगा। वापसी में 09112 गोरखपुर-वडोदरा ट्रेन सात अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी। गोरखपुर से सुबह पांच बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:35 बजे वडोदरा पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में ट्रेन के आठ-आठ फेरे होंगे। ट्रेन में सामान्य, शयनयान और वातानुकूलित श्रेणी के कोच समेत कुल 22 कोच लगाए जाएंगे। लखनऊ स्टेशन पर आरएलडीए के ब्लॉक के कारण ट्रेन मानकनगर-ऐशबाग-मल्हौर होकर चलेगी। इस वजह से ट्रेन का लखनऊ स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा। विज्ञापन

बताया जा रहा है कि रास्ते में रतलाम, कोटा, आगरा, कानपुर, ऐशबाग, बाराबंकी, गोंडा और बस्ती समेत प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव होगा। वापसी में 09112 गोरखपुर-वडोदरा ट्रेन सात अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी। गोरखपुर से सुबह पांच बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:35 बजे वडोदरा पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में ट्रेन के आठ-आठ फेरे होंगे। ट्रेन में सामान्य, शयनयान और वातानुकूलित श्रेणी के कोच समेत कुल 22 कोच लगाए जाएंगे। लखनऊ स्टेशन पर आरएलडीए के ब्लॉक के कारण ट्रेन मानकनगर-ऐशबाग-मल्हौर होकर चलेगी। इस वजह से ट्रेन का लखनऊ स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा।

गोरखपुर। दशहरा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए रेलवे ने वडोदरा-गोरखपुर के बीच साप्ताहिक पूजा विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 09111 वडोदरा-गोरखपुर ट्रेन पांच अक्टूबर से 23 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी। वडोदरा से शाम सात बजे चलकर ट्रेन अगले दिन रात 11:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।