Gorakhpur News: एमपी कॉलेज के प्रियांशु का बीसी राय फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए चयन

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गोरखपुर। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में कक्षा 11वीं के छात्र प्रियांशु राजभर का अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की ओर से आयोजित बीसी राय फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए उत्तर प्रदेश की अंडर-19 टीम में चयन हुआ है। इससे गोरखपुर के फुटबॉल खिलाड़ियों में खुशी है। बेंगलुरु में 24 अगस्त से 1 सितंबर तक राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें उत्तर प्रदेश की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसी प्रतियोगिता में प्रियांशु ने उत्तर प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व किया। उनके प्रदर्शन के आधार पर बीसी राय अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए उनका चयन किया गया। प्रियांशु महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में संचालित महाराणा प्रताप फुटबॉल अकादमी के नियमित खिलाड़ी हैं। वह प्रतिदिन क्रीड़ांगन में अभ्यास करते हैं। कठिन मेहनत और लगातार अभ्यास के बल पर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. अरुण कुमार सिंह, क्रीड़ाध्यक्ष अभय प्रताप सिंह, अच्छेलाल, हरिश्चंद्र यादव, अरविंद कुमार सिंह और महाराणा प्रताप फुटबॉल अकादमी के कोच संतोष कुमार सिंह ने प्रियांशु को बधाई दी।