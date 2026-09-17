यूपी: कॉपी में लिखा- 'मम्मी-पापा मुझे ढूंढना मत,मेरी शादी मेरे बॉयफ्रेंड से आप लोग कभी नहीं करेंगे; युवती फरार
जिले में नाबालिग किशोरियों के घर से चले जाने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अलग-अलग थानों में रोजाना चार से पांच मामले सामने आ रहे हैं। 16 सितंबर को ही चिलुआताल, कैंपियरगंज, बांसगांव, एम्स और सिकरीगंज थानों में पांच मामले दर्ज किए गए।
विस्तार
‘मम्मी-पापा मुझे ढूंढना मत... मैं उसी लड़के के पास जा रही हूं। मुझे पता है कि मेरी शादी मेरे बॉयफ्रेंड से आप लोग कभी नहीं करेंगे।’ खजनी क्षेत्र की 15 वर्षीय किशोरी घर से निकलने से पहले स्कूल की कॉपी में यह लिखकर गई। 13 सितंबर को उसके लापता होने के बाद परिजन ने बैग देखा तो यह बात सामने आई।
भाई ने 16 सितंबर को कस्बे के युवक के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया। परिवार का आरोप है कि युवक पहले भी किशोरी को भगाकर शादी करने की धमकी देता था।
केस-1 : दो सहेलियां, दोनों के प्रेम संबंध
22 अगस्त को गोरखनाथ क्षेत्र की 13 साल की दो सहेलियां घर से निकलीं। शाम तक वापस नहीं लौटीं तो परिजन ने पुलिस को सूचना दी। जांच में दोनों के बॉयफ्रेंड होने की बात सामने आई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की।
16 सितंबर को एम्स क्षेत्र की 14 साल की किशोरी पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ चली गई। मां ने आरोप लगाया कि युवक शादी का झांसा देकर बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी।
15 सितंबर को कैंपियरगंज क्षेत्र की 14 साल की किशोरी घर से चली गई। पिता ने पुलिस को बताया कि स्कूल जाने को लेकर मां ने उसे डांटा था। नाराज होकर वह घर से निकल गई। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
मनोवैज्ञानिक श्वेता जॉनसन के अनुसार, किशोरावस्था में भावनाओं से जुड़े मस्तिष्क के तंत्र अधिक सक्रिय और संवेदनशील होते हैं जबकि योजना बनाने, आवेग पर नियंत्रण और फैसलों के परिणाम समझने की क्षमता से जुड़े हिस्से अभी पूरी तरह विकसित नहीं होते।