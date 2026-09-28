Gorakhpur News: एनएमओ के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां तेज, 2500 चिकित्सक व विद्यार्थी होंगे शामिल

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पदाधिकारियों ने एम्स गोरखपुर और बीआरडी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर कार्यक्रम स्थलों और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। एम्स में गेस्ट हाउस, सेमिनार हॉल, ऑडिटोरियम और मल्टीपर्पज हॉल का निरीक्षण किया गया। ठहरने, बैठक और कार्यक्रम से जुड़ी सुविधाओं को लेकर संबंधित टीमों से चर्चा की गई। इसके बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बैठक कर अधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसमें बीआरडी मेडिकल कॉलेज और एम्स की टीम के साथ एनएमओ गोरक्ष प्रांत के पदाधिकारी, आईएमए के पदाधिकारी और शहर के चिकित्सक शामिल हुए। भोजन, आवास, मंच प्रबंधन, वैज्ञानिक सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मीडिया, ऑडियो-वीडियो और वेन्यू मैनेजमेंट समेत विभिन्न समितियों के कार्यों की प्रगति जानी गई।महासचिव डॉ. कुमार अंगदी ने सभी टीमों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने और आपसी समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। अधिवेशन के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।अधिवेशन से पहले 17 और 18 दिसंबर को अयोध्या से गोरखपुर तक साइकिल यात्रा प्रस्तावित है। आयोजकों के अनुसार, यात्रा के जरिये चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य जागरूकता और समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच का संदेश दिया जाएगा। यात्रा और अधिवेशन की व्यवस्थाओं को लेकर भी बैठक में विस्तृत चर्चा हुई।