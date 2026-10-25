देवरिया: सीएचसी के सरकारी आवास में गर्भवती महिला की गला दबाकर हत्या,तीन हिरासत में; दहेज हत्या का आरोप

देवरिया के रुद्रपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के कर्मचारी आवास में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में स्टाफ नर्स समेत तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। रविवार सुबह घटना से आक्रोशित मायके वालों ने कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया।

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गोरखपुर जिले के सहजनवां थाना क्षेत्र के चांदबारी गांव निवासी 32 वर्षीय गुड़िया की शादी करीब पांच साल पहले देवरिया के एकौना थाना क्षेत्र के करहकोल गांव निवासी चमन लाल विश्वकर्मा से हुई थी। उनकी तीन साल की बेटी ज्ञानवी है। गुड़िया वर्तमान में गर्भवती थी। उसकी ननद पूर्णिमा रुद्रपुर सीएचसी में स्टाफ नर्स है। पूरा परिवार सीएचसी परिसर स्थित उसके सरकारी आवास में रहता था। विज्ञापन कमरे में बेड पर मिला महिला का शव

शनिवार देर रात करीब 12 बजे हुई घटना की सूचना रविवार रात करीब एक बजे पीआरवी-112 को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को गुड़िया कमरे में बेड पर मृत मिली। उसके गले और सिर पर चोट के निशान बताए गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

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