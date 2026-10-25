गोरखपुर: यूपी के पहले वानिकी विश्वविद्यालय का जल्द शिलान्यास कर सकते हैं सीएम योगी, 491 करोड़ रुपये होंगे खर्च

उत्तर प्रदेश का पहला वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय दो साल में बनकर तैयार होगा। करीब 50 हेक्टेयर (123.55 एकड़) क्षेत्रफल में विकसित होने वाले इस विश्वविद्यालय के निर्माण पर 491 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आने का अनुमान है। प्रशासन और वन विभाग मुख्यमंत्री के हाथों विश्वविद्यालय का शिलान्यास कराने की तैयारियों में जुटे हैं।

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इस विश्वविद्यालय का निर्माण गोरखपुर के कैंपियरगंज क्षेत्र के भारीबैसी में किया जाएगा। विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ गोरखपुर के शैक्षणिक परिदृश्य को नया विस्तार मिलेगा। यह चार राज्य विश्वविद्यालयों सहित कुल पांच विश्वविद्यालयों वाले चुनिंदा जिलों में शामिल हो जाएगा।प्रभागीय वनाधिकारी शुभम सिंह के अनुसार, विश्वविद्यालय में वानिकी एवं औद्यानिकी, वन्यजीव संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, एग्रोफॉरेस्ट्री, फल एवं बागवानी सहित कई आधुनिक विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यहां स्नातक (बीएससी), परास्नातक (एमएससी), पीएचडी और डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे।विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को वन, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े क्षेत्रों में उच्च शिक्षा एवं शोध के अवसर उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही किसानों और छात्रों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देने तथा कृषि एवं पर्यावरण संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देने पर भी जोर रहेगा।

895 विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, 401 आवासीय यूनिट भी बनेंगी

प्रस्तावित निर्माण योजना में एक प्रशासनिक भवन, दो शैक्षणिक ब्लॉक, केंद्रीय पुस्तकालय और बहुउद्देशीय सभागार शामिल हैं। इसके अलावा 895 विद्यार्थियों की क्षमता वाला छात्रावास, 401 आवासीय यूनिट, किसान कल्याण केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और अतिथि गृह भी विकसित किए जाएंगे।

नवंबर में सहारा एस्टेट-आरकेबीके ताल रिंग रोड का लोकार्पण करेंगे सीएम

सहारा एस्टेट से आरकेबीके तक निर्माणाधीन ताल रिंग रोड का लोकार्पण नवंबर में मुख्यमंत्री करेंगे। इसे देखते हुए गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने की कवायद शुरू कर दी है। शनिवार को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने निर्माणाधीन सड़क का स्थलीय निरीक्षण कर प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को निर्धारित समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए।