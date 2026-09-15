Gorakhpur News: इंसुलेटर पंक्चर होने से सेमरा फीडर की छह घंटे गुल रही बिजली

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शाम तक बिजली नहीं आने से गर्मी में लोग बेहाल रहे। लंबे समय तक आपूर्ति बाधित रहने से घरों में लगे इनवर्टर भी जवाब दे गए। बिजली के अभाव में पानी के लिए भी लोगों को दिक्कत हुई। स्थानीय निवासी अजय ने बताया कि बिजली न होने से काफी परेशानी हुई। तीज व्रत रही महिलाओं को गर्मी में और परेशानी हुई। देर शाम बिजली बहाल होने के बाद समस्या समाप्त हुई।वहीं आलोक ने बताया कि बिजली निगम फाल्ट खोजने में काफी समय लगा दिया, जिससे यह परेशानी कई घंटे तक रही। गुलरिहा के अधिशासी अभियंता राजवीर सिंह ने बताया कि फीडर में इंसुलेटर पंक्चर होने के कारण फाल्ट आया था। फाल्ट का स्थान खोजने और उसे ठीक करने में समय लग गया। कर्मचारियों ने फाल्ट ठीक करने के बाद रात करीब आठ बजे बिजली आपूर्ति बहाल कर दी।