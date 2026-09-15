Gorakhpur News: इंसुलेटर पंक्चर होने से सेमरा फीडर की छह घंटे गुल रही बिजली
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Tue, 15 Sep 2026 02:19 AM IST
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गोरखपुर। मेडिकल कॉलेज उपकेंद्र के ग्रामीण क्षेत्र के सेमरा फीडर से जुड़े इलाकों में सोमवार को करीब छह घंटे बिजली आपूर्ति ठप रही। दोपहर दो बजे अचानक बिजली गुल होने के बाद करीब 800 घरों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
शाम तक बिजली नहीं आने से गर्मी में लोग बेहाल रहे। लंबे समय तक आपूर्ति बाधित रहने से घरों में लगे इनवर्टर भी जवाब दे गए। बिजली के अभाव में पानी के लिए भी लोगों को दिक्कत हुई। स्थानीय निवासी अजय ने बताया कि बिजली न होने से काफी परेशानी हुई। तीज व्रत रही महिलाओं को गर्मी में और परेशानी हुई। देर शाम बिजली बहाल होने के बाद समस्या समाप्त हुई।
वहीं आलोक ने बताया कि बिजली निगम फाल्ट खोजने में काफी समय लगा दिया, जिससे यह परेशानी कई घंटे तक रही। गुलरिहा के अधिशासी अभियंता राजवीर सिंह ने बताया कि फीडर में इंसुलेटर पंक्चर होने के कारण फाल्ट आया था। फाल्ट का स्थान खोजने और उसे ठीक करने में समय लग गया। कर्मचारियों ने फाल्ट ठीक करने के बाद रात करीब आठ बजे बिजली आपूर्ति बहाल कर दी।
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शाम तक बिजली नहीं आने से गर्मी में लोग बेहाल रहे। लंबे समय तक आपूर्ति बाधित रहने से घरों में लगे इनवर्टर भी जवाब दे गए। बिजली के अभाव में पानी के लिए भी लोगों को दिक्कत हुई। स्थानीय निवासी अजय ने बताया कि बिजली न होने से काफी परेशानी हुई। तीज व्रत रही महिलाओं को गर्मी में और परेशानी हुई। देर शाम बिजली बहाल होने के बाद समस्या समाप्त हुई।
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वहीं आलोक ने बताया कि बिजली निगम फाल्ट खोजने में काफी समय लगा दिया, जिससे यह परेशानी कई घंटे तक रही। गुलरिहा के अधिशासी अभियंता राजवीर सिंह ने बताया कि फीडर में इंसुलेटर पंक्चर होने के कारण फाल्ट आया था। फाल्ट का स्थान खोजने और उसे ठीक करने में समय लग गया। कर्मचारियों ने फाल्ट ठीक करने के बाद रात करीब आठ बजे बिजली आपूर्ति बहाल कर दी।
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