फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Power supply system collapses; 30,000 consumers face crisis lasting 24 to 36 hours.

Gorakhpur News: बिजली व्यवस्था चरमराई, 30 हजार उपभोक्ताओं को 24 से 36 घंटे तक संकट

Mon, 28 Sep 2026 02:59 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Mon, 28 Sep 2026 02:59 AM IST
विज्ञापन
Power supply system collapses; 30,000 consumers face crisis lasting 24 to 36 hours.
गोरखपुर। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के बाद शहर की बिजली व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। जगह-जगह पोल गिरने, ट्रांसफाॅर्मर खराब होने, लाइनों पर पेड़ की डालियां गिरने और बिजली उपकेंद्रों में पानी भरने के कारण करीब 30 हजार उपभोक्ताओं को 24 से 36 घंटे तक बिजली संकट झेलना पड़ा।
विज्ञापन


रविवार को भी बिजलीकर्मी फाॅल्ट ठीक करने में जुटे रहे। कुछ इलाकों में आपूर्ति बहाल हो गई लेकिन रुस्तमपुर और शाहपुर के कुछ क्षेत्रों में पूरे दिन बिजली नहीं आई। कई अन्य इलाकों में छोटे-छोटे फाॅल्ट के कारण बिजली आती-जाती रही। शनिवार शाम हुई तेज बारिश का पानी राप्तीनगर ओल्ड, रुस्तमपुर और टाउनहाॅल बिजली घरों में पानी भर गया। सुरक्षा के लिहाज से राप्तीनगर उपकेंद्र की आपूर्ति बंद करनी पड़ी। इससे रामजानकी नगर समेत आसपास के करीब 12 हजार घरों में अंधेरा छा गया। देर रात पंप लगाकर पानी निकाला गया, जिसके बाद रविवार भोर में आपूर्ति बहाल हो सकी।
विज्ञापन


रुस्तमपुर उपकेंद्र में भी पानी भरने के साथ 33 केवी लाइन में फाॅल्ट आ गया। इससे 10 हजार से अधिक घरों की बिजली प्रभावित रही। रविवार को भी यहां फाॅल्ट और रोस्टिंग की समस्या बनी रही। कुछ क्षेत्रों में पूरे दिन बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। जलभराव के कारण टाउनहाल उपकेंद्र से जुड़े करीब दो हजार और बक्शीपुर उपकेंद्र से जुड़े 10 हजार उपभोक्ताओं की बिजली भी रातभर प्रभावित रही।
विज्ञापन
विज्ञापन

--
- शाहपुर और सूर्यकुंड में ट्रांसफाॅर्मर खराब
शाहपुर के विष्णु मंदिर फीडर की बिजली शनिवार सुबह सात बजे गुल हुई, जो रविवार शाम सात बजे पूरी तरह बहाल हो सकी। बीच में करीब 500 घरों को वैकल्पिक व्यवस्था से बिजली देकर राहत दी गई। शाहपुर के अन्य कुछ क्षेत्रों में भी ट्रांसफाॅर्मर खराब होने से रविवार को बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। सूर्यकुंड क्षेत्र में भी ट्रांसफाॅर्मर खराब होने के कारण लोगों को बिजली संकट झेलना पड़ा। यहां ट्रांसफाॅर्मर खराब होने के कारण पूरे दिन लागों ने बिजली कटौती का सामना किया। उनके घरों में पानी की समस्या रही। देर शाम ट्रांसफाॅर्मर लगाने के बाद भी बिजली बहाल काफी देर बार हुई। गोलघर में तोता मैना मजार के पास ट्रांसफाॅर्मर में तकनीकी खराबी के कारण 100 से अधिक घरों की बिजली करीब 33 घंटे तक बंद रही। बिछिया के ताड़ीखाना और अकोलवा में जलभराव से दो ट्रांसफाॅर्मर खराब हो गए। इससे 300 से अधिक घरों की आपूर्ति रविवार देर रात तक प्रभावित रही।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed