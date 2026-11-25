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पुलिस की एक टीम रविकेश के पुराने विवादों और रंजिश के पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश, आपसी विवाद या कोई अन्य वजह तो नहीं है।19 नवंबर की रात करीब आठ बजे रविकेश अपनी पत्नी बिजली किन्नर के साथ गांव लौट रहे थे। गांव से करीब 200 मीटर पहले मोड़ पर पहले से घात लगाए हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। गोली लगने से रविकेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बिजली किन्नर घायल हो गईं। सरेराह हुई वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई थी। हत्या के विरोध में शुक्रवार शाम साथी किन्नरों ने घायल बिजली किन्नर को साथ लेकर कौड़ीराम फोरलेन बाईपास पर जाम लगा दिया था। सड़क पर अर्टिगा गाड़ी खड़ी कर आवागमन रोक दिया गया। पुलिस के काफी समझाने के बाद भी जाम नहीं खुला तो स्थिति नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। एसपी दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की टीमें कई बिंदुओं पर जांच कर रही हैं। जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।