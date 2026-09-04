Gorakhpur News: जन्माष्टमी पर आज शाम छह बजे से शहर में भारी वाहनों की नो-एंट्री
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:52 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:52 AM IST
विज्ञापन
गोरखपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए यातायात पुलिस ने शुक्रवार शाम छह बजे से रात दो बजे तक डायवर्जन लागू किया है।
इस दौरान शहर के कई प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। तीन और चार पहिया वाहनों के लिए भी कुछ मार्गों पर रूट बदला गया है। एसपी ट्रैफिक अमित कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, भारी वाहनों के लिए रोज रात में खुलने वाली नो-एंट्री शुक्रवार रात 10 बजे के बजाय रात दो बजे खोली जाएगी। तब तक भारी वाहनों को निर्धारित डायवर्जन मार्गों से ही आवागमन करना होगा।
विज्ञापन
इस दौरान शहर के कई प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। तीन और चार पहिया वाहनों के लिए भी कुछ मार्गों पर रूट बदला गया है। एसपी ट्रैफिक अमित कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, भारी वाहनों के लिए रोज रात में खुलने वाली नो-एंट्री शुक्रवार रात 10 बजे के बजाय रात दो बजे खोली जाएगी। तब तक भारी वाहनों को निर्धारित डायवर्जन मार्गों से ही आवागमन करना होगा।